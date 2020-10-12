صورة متداولة... الفنان الراحل خالد صالح يظهر في زفاف نجله

عاد الفنان المصري الراحل، خالد صالح، للظهور في حفل زفاف نجله الممثل، أحمد خالد صالح، الذي أقيم الأسبوع الماضي.

وشارك نجل خالد صالح صورة عبر حسابه على موقع "إنستغرام"، والتي تبين وقوف والده الراحل بجواره هو وعروسه الفنانة هنادي مهنى، ولكن باستخدام برنامج تعديل الصور "فوتوشوب".

وعلق أحمد خالد صالح على الصورة قائلا: "صورة غالية أوي علي، ربنا يسعدك ويطمئنك علينا ويجعلك فخور بنا ومنعم يا أبويا يارب زي ما إحنا طول الوقت فخورين وانتمائنا لك هو أكبر فخر وسعادة".

وحرص أحمد خالد صالح على شكر مصمم الصورة المعدلة، التي تم تداولها بشكل كبير بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، نظرا لما يتمتع به الراحل خالد صالح من تقدير كبير بين محبيه.

واحتفل نجل خالد صالح بعقد قرانه على الفنانة هنادي مهنى، مساء الثلاثاء 6 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري بمسجد الشرطة في منطقة التجمع الخامس.

وكان آخر ظهور فني لأحمد خالد صالح في شهر رمضان 2020 من خلال مسلسل "الفتوة"، من بطولة ياسر جلال ومي عمر وليلى أحمد زاهر وهنادي مهنى وأحمد صلاح حسني، وهو من تأليف هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوي.

وتوفي خالد صالح في عام 2014 بعد إجرائه عملية قلب مفتوح، دون أن يشاهد آخر أعماله الفنية، الجزء الثاني من فيلم "الجزيرة"، من بطولة أحمد السقا وهند صبري وخالد الصاوي، ومن إخراج شريف عرفة.

وقدم خالد صالح خلال مسيرته الفنية العديد من الأعمال الفنية الناجحة، منها أفلام "هي فوضى" و"حرب أطاليا" و"ابن القنصل" و"تيتو"، ومسلسلات "الريان" و"بعد الفراق".