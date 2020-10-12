مستوحى عن أسطورة محلية... تفاصيل أول فيلم رعب سعودي... فيديو

وسيطرح الفيلم الذي يحمل اسم "بونويرة" الأربعاء الموافق 14 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، في سينما "Muvi" في نخيل مول الجديد بالعاصمة السعودية الرياض، على أن يعرض في باقي دور العرض السينمائية اليوم التالي الخميس.
من جانبه، أعرب مخرج الفيلم، عبد الله أبو الجدايل، عن رغبته في تجسيد فيلم رعب سعودي بطاقات إبداعية سعودية، يمنح من خلاله الفرصة للمواهب الشابة لتفجير طاقاتها الإبداعية والمساهمة في صناعة فيلم رعب سعودي 100% لا يقل قيمة عن غيره من الأفلام العالمية.
لا تشوف الفلم لوحدك— فلم بونويرة ٢٠٢٠ (@bunuwirah) October 12, 2020
تحزم بصاحبك لا يشرد عنك..
الاعلان التشويقي للفلم موجود في البايو#تحصنتوا #بونويرة #فلم_بونويرة #رعب #قوي_قلبك#bunuwirah pic.twitter.com/OrJ7EttOfJ
وتدور أحداث فيلم "بونويرة" في عام 2017، حول مجموعة من أصدقاء الجامعة الذين يلتئم شملهم بعد فترة من الغياب للاستمتاع برحلة في الصحراء، لكنهم يفاجؤون ليلا بأصوات عالية وضوء غريب وسط الصحراء، وبين فضولي ومتحفظ، ينشأ الصراع بين الأصدقاء لاكتشاف السر وراء الظواهر الغريبة التي يواجهونها، حتى ينتهي بهم المطاف ضائعين وسط الصحراء، ومضطرين لاتخاذ قرارات مصيرية.
البوستر الرسمي للفلم السعودي الاول من نوعه في عالم الافلام العربية "بونويرة"— فلم بونويرة ٢٠٢٠ (@bunuwirah) September 19, 2020
يعرض في صالات السينما ١٥ اكتوبر
العرض التشويقي https://t.co/owP7PqqfZi pic.twitter.com/EGWJ1P43hc
وبحسب موقع "إي تي بالعربي"، فقد تم استيحاء نص الفيلم من إحدى الأساطيرة السعودية القديمة التي تحمل نفس اسمه "بونويرة".
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)