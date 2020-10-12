إضافة اللبن للشاي لا يفيد القلب

يحرص بعض الناس على تناول كوب شاي مضاف له كمية من اللبن كل صباح لاعتبارات كثيرة منها احتواء المشروبين على فوائد صحية كثيرة.

لكن بعض الدراسات تشير إلى أن خلط المشروبين معا يؤدي إلى فقد الشاي بعض فوائده المهمة وأبرزها دوره في حماية القلب من الجلطات، إضافة لاحتوائه على مواد مضادة للأكسدة لها العديد من الفوائد الصحية للجسم، بحسب صحيفة "الغارديان" البريطانية.

ويحتوي اللبن على بروتينات تسمى "الكازينات" مفيدة للجسم عند تناول اللبن بمفردها لكن عند تناولها مع الشاي تقلل من كمية المركبات في الشاي المعروفة باسم "كاتيكين" المساعدة في الوقاية من أمراض القلب، وقد يكون لذلك آثار سلبية قد تعوق عملية تدفق الدم للشرايين بشكل جيد.

وتشير بعض الأبحاث إلى أن تناول الشاي مع الحليب يسبب اضطرابات في المعدة والأمعاء وقد يساعد على تكوين حصى في الكلى.

ويقول بعض الخبراء إن فوائد الشاي تكمن في تناوله بمفرده دون إضافة الحليب، حيث أظهر الشاي تأثير وقائيا من السرطان وأمراض أخرى، لكن إضافة الحليب له يمكن أن يقلل من الأنشطة البيولوجية لمكونات الشاي.