"ليس رجلا"... ابن أصالة نصري يحرج طليقها طارق العريان

أفادت العديد من التقارير أن نجل المطربة السورية، أصالة نصري، وجه رسالة مفاجئة إلى طليقها المخرج المصري، طارق العريان، مؤخرا.

شارك خالد الذهبي، ابن أصالة من زوجها الأول رجل الأعمال أيمن الذهبي، أمس الأحد، صورة عبر حسابه على موقع "إنستغرام"، التي تجمعه بوالدته وأخويه غير الشقيقين "علي وآدم" من طليقها طارق العريان، ثم وجه للأخير رسالة عبارة عن جملة من الفيلم الأمريكي الشهير "الأب الروحي" إنتاج 1972، بحسب تلفزيون "الجديد" اللبناني.

واختار ابن أصالة تلك الجملة تحديدا من الفيلم الكلاسيكي الشهير: "أخبرني، هل تمضي الوقت مع عائلتك؟ لأن الرجل الذي لا يقضي وقتا مع عائلته لا يمكن أن يكون رجلا حقيقيا".

وتابع خالد الذهبي لطارق العريان قائلا: "أعلم أنها العبارة المفضلة من فيلمك المفضل، لذا أسدي لي معروف وأعد مشاهدته مرة أخرى لأجلي...".

واختتم نجل أصالة نصري رسالته إلى طليق والدته بعبارة: "أوه، شيء آخر، املأ الفراغ لأجلي بأسرع وقت".

يشار إلى أن أصالة نصري أعلنت في شهر يناير/ كانون الثاني 2020، انفصالها بشكل رسمي عن زوجها المخرج طارق العريان، بعد زواج دام 14 عاما.

وشاركت أصالة صورة مع "العريان" عبر حسابها الشخصي على "إنستغرام"، علقت عليه قائلة: "بمنتهى الأسف والحزن أعلن انفصالي نهائيا عن والد أبنائي آدم وعلي".