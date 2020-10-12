الدببة البرية تهاجم بلدة وتفتك بسيدة

أطلقت مقاطعة نيجاتا في اليابان، تحذيرا من هجمات الدببة البرية عقب مقتل سيدة هاجمها دب.

وبحسب صحيفة "يابان تايمز"، حثت الحكومة المحلية السكان على حمل أي من الأشياء التي تصدر صوتا لصد الدببة، والامتناع عن الخروج بمفردهم أو الاقتراب من المناطق التي شوهدت فيها الدببة.

وتوفيت سيدة تبلغ من العمر 73 عاما، لتصبح أول حالة وفاة ناجمة عن هجمات الدببة منذ 19 عاما، حيث عثر عليها مصابة في الوجه والرأس.

Niigata issues 1st emergency warning over bears https://t.co/O3D2BhkTDN — NHK WORLD News (@NHKWORLD_News) October 12, 2020

وأصيبت سيدتان في هجمات الدببة بمدينة ميناميونوما يوم الأحد الماضي، وتم نقلهما للمستشفى.

وتعرض تسعة أشخاص لهجوم من الدببة في مقاطعة نيجاتا منذ أبريل/ نيسان الماضي، بينما تلقت الحكومة المحلية أكثر من 900 بلاغ من السكان الذين رصدوا الدببة أو وجدوا آثارها.