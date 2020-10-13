اقترب من أشبالها بالخطأ... رجل يصور 6 دقائق مرعبة لمطاردة لبؤة له

روى الشاب الأمريكي كايل بورغيس، 26 عامًا، وهو يتجول بالقرب من بروفو في ولاية يوتا، في وقت متأخر، كيف استطاع الهروب من لبؤة أثناء وجوده في منتزه.

وقام الرجل بتصوير 6 دقائق قد تكون الأصعب في حياته، موثقا مطاردة اللبؤة له خلال تنزهه بمفرده.، وفقًا لموقع "KSL.com".

وصف ما حدث وقال: "في غضون ثوان، ظهرت اللبوة الأم، وبدأت في مواجهة متوترة وهي تزمجر بينما تدفعه للخلف على طول الطريق".

بدأ بورغيس يتنفس بصعوبة، بينما يحاول بلا جدوى إخافة اللبؤة بزئير ضعيف، ويتعثر بورغيس على طول طريق الحصى ويصرخ في اللقطة الفيديو، لتوثيق ما حدث "من فضلك اذهبي بعيدًا!.

يقول الشاب: "كانت كبيرة ومخيفة!" وكانت اللبؤة ترفع نفسها على رجليها الخلفيتين أحيانًا وتكشف أسنانها ومخالبها عليه.

ويقول بورغيس: "أنت قط صغير جيد"، قبل أن يتمتم مرة أخرى: "تبا".

"أين بندقيتي؟" يضيف في سخط. "حسنًا، هذا هو المكان الذي سأموت فيه".

وبعد 6 دقائق مرعبة، قررت أسد الجبل "اللبؤة" أخيرا أنها انتهت من اللعب مع المتنزه وتوقفت عن ملاحقته.

ونشر بورغيس اللقطات على يوتيوب وإنستغرام، وكتب عن الأول: "لقد وجدت ما اعتقدت أنه قطط بوبكاتس على الطريق أثناء الجري".

"اتضح أنها كانت أشبال من طراز كوغار وأن والدتها لم تكن سعيدة برؤيتي. لقد تابعتني لأكثر من ست دقائق وهي تتصرف بشكل عدواني للغاية بينما أمشي في المنتزه".