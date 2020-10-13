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    المطرب اللبناني فضل شاكر

    نجل فضل شاكر يحتفل بزفافه في قطر... والقانون يمنع والده من الحضور

    © AFP 2020
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    احتفل نجل الفنان اللبناني، فضل شاكر، أمس الاثنين، بحفل زفافه في دولة قطر، على فتاة لبنانية.

    وبحسب صحيفة "النهار" اللبنانية، فإن فضل شاكر لم يتمكن من حضور زفاف نجله محمد بسبب وضعه القضائي، ولكنه عوّض غيابه بتقديم أغنية خاصة للعروسين.

    كما شارك فضل شاكر صورة لنجله مع عروسه، كاترينا مراد، عبر حسابه على موقع "تويتر"، وهنأه قائلا: "مبروك حبيبي بابا، الله يسعد قلبك ويرزقك بالذرية الصالحة".

    واقتصر الحفل على عدد محدود من أقارب العروسين، عملاً بقواعد السلامة في ظل انتشار فيروس "كورونا" المستجد.

    فضل شاكر
    © AP Photo / Bilal Hussein
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     وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان في شهر يوليو/ تموز 2020، أن هيئة المحكمة العسكرية الدائمة قررت إرجاء جلسة محاكمة فضل شاكر إلى 16 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، بجرم التدخل في أعمال إرهابية قام بها إرهابيون، من خلال تقديم خدمات لوجستية لهم، وذلك لتعذر سوق شاكر لأسباب أمنية، فتقرر إبلاغه لصقا.

    وكان فضل شاكر طلب من نجله محمد إقامة حفل زفافه في مخيم الحلوة حيث يعيش خوفا من الملاحقة القانونية، ولكن نجله أصر على أن يقيمه في أحد الفنادق الكبرى، الأمر الذي منع فضل شاكر من الحضور لمشاركة نجله فرحته.

    وأثار فضل شاكر جدلا في الأوساط الاجتماعية في لبنان عام 2018 بشأن براءته، عقب نشر ابنه محمد صورة من قرار محكمة لبنانية يفيد بأن الفنان نال حكم البراءة من قضية "أحداث عبرا"، التي اتهم فيها بقتل فردين من الجيش اللبناني، برفقة الشيخ أحمد الأسير.

    لكن نفى الفريق المعترض على براءة شاكر صحة الحكم تماما، وأوضحوا أن قرار المحكمة الذي نشره الفنان ومساعديه ليست له علاقة بقضية "أحداث عبرا"، التي صدر فيها حكم غيابي بسجن فضل شاكر 15 عاما مع أعمال شاقة، وتجريده من حقوقه المدنية، لافتين إلى أنه هو حكم في القضية المرفوعة من رئيس بلدية صيدا ضد فضل شاكر وشقيقه فادي والذي يتهمهما فيه بتأسيس عصابات مسلحة.

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    مشاهير, منوعات, قطر, لبنان, فضل شاكر
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