مصدر مقرب من سعد لمجرد يكشف عن مفاجأة بشأن حفله الملغى في القاهرة

كشف مصدر مقرب من المطرب المغربي، سعد لمجرد، بعد إلغاء حفله الغنائي الذي كان من المقرر أن يحييه في العاصمة المصرية القاهرة في شهر ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وأوضح المصدر بحسب موقع "إي تي بالعربي" أنه "لا يوجد عقد بشكل رسمي على الحفل بين سعد لمجرد والمسؤولين، وبالتالي لا يوجد حفل من الأساس كي يلغى".

وفي أول تعليق منه على إلغاء حفله في القاهرة استجابة لحملة عنيفة ضده على مواقع التواصل الاجتماعي، كتب سعد لمجرد عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "لا شيء يهز القلب المبتسم"، وتابعها بعدد من الهاشتاغات منها "اللهم أنصر سيدنا، حبي لجميع جمهور في كل مكان".

​وتقرر إلغاء حفل مسرح "كايرو شو" الذي كان سيحيه الفنان المغربي سعد لمجرد في القاهرة في منطقة التجمع الخامس بالعاصمة المصرية القاهرة، في ديسمبر المقبل، بمناسبة مرور عامين على تأسيس المسرح، بعدما أثار إعلان الحفل حالة من الجدل بين العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، الذين اعتبروا أنه لا يجب إقامة حفل لمتهم في قضايا اغتصاب.

وتعرض لمجرد لحملة وصفت بـ"العنيفة" باعتباره متهما في 3 قضايا اغتصاب في الولايات المتحدة وفرنسا والمغرب، وشارك في الحملة عدد من الفنانات بينهن مايان السيد، وعايدة الكاشف.

ودشن الرافضون لحفل لمجرد هاشتاغ "#سعد_لمجرد_مُغتصب"، و"#مش_عايزين_لمجرد_في_مصر" الذي تصدر مواقع التواصل في مصر خلال الساعات الماضية.

وكان سعد لمجرد حقق نجاحا بأول أغانيه باللهجة المصرية "عدى الكلام"، التي طرحها في شهر يوليو/ تموز، وحققت حتى لحظة كتابة هذه السطور 79 مليون مشاهدة عبر قناته الرسمية على موقع "يوتيوب" للفيديوهات.