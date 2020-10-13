ممثلة عربية تحتفل بحملها بصور من "البانيو"... صور

ونشرت فرنجية على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، عددا من الصور التي التقطتها في "البانيو"، قائلة "أحتفل بجسدي وأنوثتي وقدرتي على خلق وإحضار حياة الى هذا العالم، حمل حياة في داخلي لمدة 9 أشهر أمر يفوق السحر".

وسبق لفرنجية أن شاركت متابعيها بعدد من الصور والمقاطع المصورة من فترة حملها، ومن ضمنها قيامها بممارسة الرياضة.

وعلقت قائلة: "كل ما يجعل ماما سعيدة سيجعل الطفل سعيدًا للغاية .. أفعل ذلك لأنني أستطيع وأريد، ليس لأنني يجب أن أفعل ذلك .. أفعل كل شيء يرفع من طاقتي. من المهم بالنسبة لي أن أحب نفسي وأن أحب ما أراه في المرآة".