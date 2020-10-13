بطل مسلسل "الاختيار" يكشف سر طلبه إبقاء زوجة أحمد منسي بعيدا أثناء التصوير... فيديو

كشف الفنان المصري، أمير كرارة، بطل مسلسل "الاختيار" عن أنه كان يطلب إبعاد زوجة الشهيد ضابط الجيش، أحمد المنسي، بعيدا أثناء تصوير مشاهد العمل.

وأوضح كرارة خلال استضافته، أمس الاثنين، في برنامج "صاحبة السعادة"، المذاع على فضائية "دي إم سي" المصرية، أن زوجة المنسي كانت تبكي كلما رأته في التصوير، ما جعله يطلب إبعادها بسبب شعوره بالتوتر أمام بكائها.

وعن تفاصيل أول مشهد يتم تصويره من مسلسل "الاختيار"، أشار أمير كرارة إلى أنه كان في كافيتيريا كان يرتادها أحمد المنسي مع أقرب أصدقائه، وعلى نفس الطاولة التي اعتادا الجلوس عليها.

وتابع كرارة أن صديق أحمد المنسي كان حاضرا تصوير ذلك المشهد، وعندما شاهده وهو يرتدي ملابسه وساعته ونظارته انهار في البكاء.

وعرض مسلسل "الاختيار" في شهر رمضان 2020، ويرصد حياة أحمد صابر المنسي قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي قتل في كمين مربع البرث بمدينة رفح المصرية عام 2017 أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء.

والمسلسل من بطولة أمير كرارة وأحمد العوضي ودينا فؤاد، وإخراج بيتر ميمي.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أثنى، الأحد، على مسلسل "الاختيار"، الذي عرض في رمضان الماضي، وتناول قصة الضابط أحمد منسي، الذي قتل في إحدى العمليات الإرهابية في سيناء.

وقال السيسي إن المسلسل تناول ذكر الحقيقة دون مبالغة أو تحريف، بل نقل الأحداث كما وقعت في الحقيقة.

وذكر السيسي، موجها حديثه لأبطال العمل، على هامش الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة ذكرى انتصارات حرب أكتوبر، اليوم الأحد، أن "مسلسل واحد مش هيكفي ولا 2 ولا 3 ولا 4".

وتابع الرئيس: "أوعوا تقدموا غير الحقيقية دون مبالغة في أي من الجانبين انقلوا الصورة من الواقع كما هي"، وذلك بحسب وسائل إعلام مصرية.