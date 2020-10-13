شركة "تسلا" تطرح نسخا تجريبية من سيارات ذاتية القيادة بالكامل...فيديو

تعتزم شركة "تيسلا" العملاقة لصناعة السيارات الكهربائية، طرح سيارتها "الذاتية القيادة بالكامل"، لعدد محدود من العملاء ابتداء من يوم 20 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن الرئيس التنفيذي للشركة الأمريكي إيلون ماسك، أكد أن السيارات تحتوي على مميزات متعلقة بالسير على الطرق السريعة وإشارات المرور الآلية وعلامات التوقف، التي تبطئ السيارة قبل التوقف تلقائيا.

وتحتوي السيارات على نسخة متطورة من برنامج (Autopilot) وسيتعين على السائقين المشاركين في التجربة وضع أيديهم على عجلات القيادة للتحكم في التكنولوجيا المستخدمة، وبذلك ستكون السيارات شبه ذاتية القيادة.

وتعتزم شركة "تيسلا" هذا العام إصدار مليون سيارة من طراز "الروبوتاكسي" وعلى الرغم من ذلك، فإن مصير كل المركبات الآلية ينتظر الموافقات الرسمية.