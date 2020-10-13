كاني ويست يطلق موقعا إلكترونيا لدعم ترشيحه للانتخابات الرئاسية

أطلق مغني الراب كاني ويست، الذي أعلن نيته الترشح لمنصب رئيس الولايات المتحدة في الانتخابات المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني، موقعًا إلكترونيًا لدعم ترشيحه.

كما نشر ويست مقطع فيديو، يلقي فيه خطابًا على خلفية العلم الأمريكي باللونين الأبيض والأسود، ويطرح أسئلة حول "مصير أمريكا" و"الأمة" و"العدالة" و"المستقبل".

ثم دعا في الفيديو إلى "العمل على أساس الإيمان" من أجل "تحقيق الازدهار" والبدء في بناء "دولة أقوى"، وقال: "بالتحلي بالإيمان، سنصبح الأمة، والشعب الذي يريدنا الله أن نكون".

وفي نهاية الفيديو، يعرض ويست التصويت لصالحه، على الرغم من أنه، كما أشارت مجلة "فوربس"، لن يتمكن من الفوز في الانتخابات بسبب التأخر في بدء حملته الانتخابية.

وأعلن ويست عن خططه للترشح للرئاسة قبل أربعة أشهر من موعد الانتخابات الرئاسية.