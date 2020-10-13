بوزن زائد وذيل حصان... راسل كرو يحدث ضجة بتغير ملامحه تماما

صدم الممثل الحائز على جائزة أوسكار، راسل كرو، جمهوره بأحدث ظهور له، والذي جعل العديدين غير قادرين على التعرف عليه بسبب التغيرات الهائلة التي طرأت عليه، مقارنة بمظهره في فيلم "غلادياتور" قبل 20 عاما.

والتقط المصورون لقطات لراسل كرو (56 عاما) خلال حضوره مباراة تنس في سيدني في أستراليا مع صديقته المقربة، بريتني تيريوت، الخميس الماضي، والتي يظهر فيها وهو بوزن زائد وشعر رمادي في شكل ذيل حصان.

وكان راسل كرو حاضرا جلسة تدريب مع صديقته، وهي ممثلة أصبحت وكيلة عقارات، وشاركته البطولة في فيلم "Broken City" إنتاج 2013.

Russell Crowe - 20 years after his iconic performance in Gladiatorhttps://t.co/KeAbx2majc pic.twitter.com/HtDqEMW9Mj — dada (@dadababako1966) October 13, 2020

Russell Crowe is unrecognisable as he sports a beard and ponytail during a tennis session in Sydney... 20 years after his iconic performance in Gladiatorhttps://t.co/KeAbx2majc pic.twitter.com/z6n1Hs9LRR — dada (@dadababako1966) October 13, 2020

وتزعم صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن الممثل الأسترالي يحاول استعادة لياقته، بعد أن اكتسب وزنا مؤخرا ليلعب دور شخص مضطرب عصبيا في أحدث أعماله السينمائية، فيلم الإثارة "Unhinged"، والذي يجسد في أحداثه دور رجل يجعل حياة امرأة جحيما بعد وقوع مشادة بينهما على الطريق، ويلاحقها بلا رحمة.

وعبر العديد من جمهور راسل كرو عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن صدمتهم من مظهره الحالي وقارنوا بينه وبين مظهره الرشيق في فيلم "غلادياتور" من إنتاج عام 2000، الذي كان سببا في شهرته العالمية.

Russell Crowe looks worlds away from his Gladiator days 20 years on https://t.co/2sfY5GTnHk via @DailyMailCeleb — Brendan (@Brendan05109838) October 12, 2020

​وفي المقابل، دافع عدد من معجبي الممثل الحائز على أوسكار عن تغير ملامحه، وبرروا ذلك بتقدمه في العمر.