بالفيديو... وائل جسار: لن أقدم أغاني مهرجانات

جسار المشهور بالغناء الرومانسي الراقي، واجه ردة فعل صادمة من جمهوره بعد مشاركته للمرة الأولى نجوم المهرجانات في عمل فني، وأوضح مؤكدا أنه لا يستطيع أداء أغاني المهرجانات لكونه له لون محدد في الأعمال التي يقدمها لجمهوره وهي الأغاني الرومانسية والطربية الشعبية.
#وائل_جسار لـ #الإبراشي : "لو عرضت علّي أغاني مهرجانات هرفض"— مجلة الإعلامي (@themediamagazin) October 13, 2020
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وأضاف خلال اتصال هاتفى ببرنامج التاسعة، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن الجدل المثار حول مشاركة للفنانين الشعبيين عمر كمال وحسن شاكوش، في الأوبريت الوطني "حكاية مصر"، لا يجب أن يستمر، كونهما مصريين يغنيان لمصر، وتابع: "مصر أكبر من الجميع وعلينا ألا نفكر في القشور".
وتابع: "اللون بتاعي معروف ومقدرش أغني المهرجانات بكل صراحة مع احترامي للي بيغنيها.. كل شخص له لون وأداء ولو قالوا لي هنديك أغاني مهرجات هرفض... مبعرفش أغني أغاني مهرجانات.
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