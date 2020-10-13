بالفيديو... وائل جسار: لن أقدم أغاني مهرجانات

نفى المطرب اللبناني وائل جسار كل ما تردد عن عزمه تقديم أغنية مهرجانات، بعد مشاركته مع حسن شاكوش وعمر كمال في أوبريت غنائي أخيرا، مؤكدا أن ما جمعه بهما مناسبة وطنية، ولكنه مع احترامه لما يقدمانه، لا يستطيع تقديم أغاني المهرجانات، ومتمسك بلونه الغنائي المعروف.

جسار المشهور بالغناء الرومانسي الراقي، واجه ردة فعل صادمة من جمهوره بعد مشاركته للمرة الأولى نجوم المهرجانات في عمل فني، وأوضح مؤكدا أنه لا يستطيع أداء أغاني المهرجانات لكونه له لون محدد في الأعمال التي يقدمها لجمهوره وهي الأغاني الرومانسية والطربية الشعبية.

وأضاف خلال اتصال هاتفى ببرنامج التاسعة، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن الجدل المثار حول مشاركة للفنانين الشعبيين عمر كمال وحسن شاكوش، في الأوبريت الوطني "حكاية مصر"، لا يجب أن يستمر، كونهما مصريين يغنيان لمصر، وتابع: "مصر أكبر من الجميع وعلينا ألا نفكر في القشور".

وتابع: "اللون بتاعي معروف ومقدرش أغني المهرجانات بكل صراحة مع احترامي للي بيغنيها.. كل شخص له لون وأداء ولو قالوا لي هنديك أغاني مهرجات هرفض... مبعرفش أغني أغاني مهرجانات.