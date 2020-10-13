في حادثة غريبة...وفاة هندي يعبد ترامب حزنا على إصابته بكورونا...فيديو

ووفقا لصحيفة "مومباي ميرور" المحلية، كان بوسا كريشنا من أشد المتعصبين للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وكان قد بنى تمثالا لترامب بطول 6 أقدام في منزله، العام الماضي.

وتقول الصحيفة إن كريشنا كان يعامل ترامب على أنه إله وكان يصلي له كل يوم، مشيرة إلى أنه كان يصلي من أجل فوز ترامب بالانتخابات المقبلة، وأنه كان منزعجا عندما علم أن اختبار كورونا للرئيس كان إيجابيا.

وقال ابن عم كريشنا، بي فيفيك للصحيفة، إن "كريشنا استيقظ في الصباح كالمعتاد، واستحم وتناول كوبا من الشاي، ثم انهار على الأرض، لم يكن يأكل بشكل جيد، عندما نقلناه إلى المستشفى أعلن الأطباء وفاته".