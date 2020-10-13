طفل في الثالثة يقتل نفسه والسلطات الأمريكية تتدخل

لقي صبي في الثالثة من عمره مصرعه، في ولاية أوريغون الأمريكية، بعدما أطلق النار على رأسه بمسدس وجده في غرفة نوم داخل منزله.

وبحسب صحيفة "التايمز"، كشف مكتب قائد الشرطة المحلية، أن الطفل جيمس ليندكويستر سحب السلاح الناري من درج مجاور لسريره.

ووصل رجال الشرطة والمسعفون إلى منزل الأسرة، محاولين إنقاذ الطفل الذي أعلنت وفاته في المستشفى.

Update: 3-year-old boy died at hospital following shooting https://t.co/qnQPuluRwn pic.twitter.com/h4XFjHqOE0 — Washington County Sheriff’s Office (@WCSOOregon) October 10, 2020

وتسببت الحادثة في حث السلطات مالكي الأسلحة على وضعها في أماكن مغلقة وتخزينها بعيدة عن الذخيرة والأطفال.

يذكر أنه لم توجه أي اتهامات لأي شخص.