هالة صدقي تحسم جدل انزعاج يسرا في صورة جمعتهما

حسمت الفنانة المصرية، هالة صدقي، الجدل المثار بين متابعيها على موقع "إنستغرام"، والمتعلق بصورة شاركتها تظهر فيها مع الفنانة يسرا.

ولاحظ العديد من متابعي هالة صدقي عبر "إنستغرام" أن يسرا بدت عليها ملامح الانزعاج في الصورة التي جمعتهما بالفنانين حسين فهمي وإلهام شاهين ولبلبة وبوسي ومقدمة البرامج بوسي شلبي وعالم الآثار المصرية الدكتور زاهي حواس والمخرجة إيناس الدغيدي، وكما لو أنها مجبرة على الظهور فيها.

وتساءلوا عن سبب انزعاج يسرا، لتنفي هالة صدقي أنها كانت غاضبة وقت التقاط الصور، وأوضحت لهم أن "الصورة تتغير في أقل لحظة، فمن الممكن أن يختلف تعبير الوجه".

View this post on Instagram احلي صحبه زملائي وعشره عمري وحبايبي A post shared by Hala Sedki (@halasedkiofficial) on Oct 12, 2020 at 4:32pm PDT

من ناحية أخرى، ذكرت تقارير مصرية أن هالة صدقي انتابتها حالة من التوتر أثناء حضورها حفل زفاف شقيق الفنانة إلهام شاهين، الذي أقيم قبل أسبوع داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، بسبب حالة الزحام التي سادت المكان، خشية إصابة أحد بفيروس "كورونا" المستجد.

وطالبت هالة صدقي المدعوين بالتباعد الاجتماعي، واتباع الإجراءات الاحترازية، حفاظا على سلامة الجميع.

كما طالبت الفنانة إلهام شاهين إدارة الفندق بعمل مسافة بين كل طاولة والأخرى للوقاية من الفيروس.

وحضرت هالة صدقي إلى حفل زفاف شقيق إلهام شاهين بصحبة طفليها، في أول ظهور لها بعد أزمة تشكيك طليقها في نسب طفليه منها.