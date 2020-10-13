الفنانة الكويتية هيا الشعيبي بوجه شاحب بعد الإفراج عنها... فيديو

شارك شقيق الفنانة الكويتية، هيا الشعيبي، مقطعا مصورا لها، عقب الإفراج عنها في قضية اتهامها بنشر فيديو فاضح عبر حسابها الخاص على موقع "سناب شات".

ويظهر الفيديو الذي شاركه ثامر الشعيبي استعداداته لاستقبال شقيقته هيا الشعيبي، ومنها ذبح خروف احتفالا بخروجها من السجن.

كما يرصد المقطع المصور لحظة وصول هيا الشعيبي إلى منزلها بعد الإفراج عنها، وركض أطفالها ناحيتها لكي يحتضنوها، وبدت بوجه متعب وشاحب، بحسب تقارير خليجية.

View this post on Instagram A post shared by Worldcelebrity Art Production (@worldcelebrity.art) on Oct 12, 2020 at 6:15am PDT

وقررت النيابة العامة الكويتية، أمس الاثنين، الإفراج عن الممثلة الكويتية هيا الشعيبي، مقابل كفالة قيمتها 2000 دينار كويتي.

وشارك حساب "المجلس" المتخصص بشؤون القضايا والأحكام الكويتية، الخبر دون ذكر اسم هيا، لافتا إلى أن الإفراج تم بعد التحقيق معها على خلفية نشرها فيديو إباحي، نشرته عبر حساب سناب شات الخاص بها، وهو ما ينطبق على الفنانة الكويتية هيا الشعيبي بحسب وسائل إعلام متخصصة في الفن.

وقالت محامية الفنانة، في تصريحات صحفية أمس الاثنين، بأن قرار الإفراج عنها يأتي بعد التمسك بأقوالها خلال التحقيق أنها لم تنشر الفيديو وليس من عاداتها أو طباعها نشر هذه النوعية من المواد عبر حساباتها الرسمية وأن حسابها تعرض للاختراق، لتقرر النيابة بعد ذلك الإفراج عنها.