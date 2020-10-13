عارض الأزياء السعودي زياد المسفر يحدث جدلا بسبب مقطع مصور

تصدر عارض الأزياء السعودي، زياد المسفر، محركات البحث على الإنترنت، بسبب مقطع مصور فاضح له أثار جدلا بين متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويرجع سبب الجدل الذي أحدثه المسفر، البالغ من العمر 21 عاما، إلى ظهوره شبه عار في المقطع المصور الجديد، ما جعل ناشطون يؤكدون أن تصرفه يتناقض مع القيم والأخلاق السائدة في المجتمع السعودي.

وأضافوا أن تصرف زياد المسفر لم يراع وجود أطفال أو نساء يتابعوه على مواقع التواصل الاجتماعي.

View this post on Instagram قلبي التراتر😜💜 A post shared by زياد المسفر | Ziad Almesfer (@ziiadalmesfer) on Jul 26, 2020 at 12:07pm PDT

وسبق لزياد المسفر أن أثار جدلا حوله في شهر سبتمبر/ أيلول، عندما شارك مقطعا مصورا يوثق تعرضه لاعتداء جماعي، والذي خلق ردود فعل متباينة ما بين دفاع البعض عنه، وانتقاد الفريق الآخر له.

ويظهر المسفر في المقطع المصور وهو يحاول الهرب من مجموعة شباب لاحقوه واعتدوا عليه أثناء تجوله ليلا برفقة أحد أصدقائه في أحد شوارع العاصمة السعودية الرياض.

ويقوم المعتدون على المسفر بالتنمر عليه بوصفه بـ"المائع" وشده من شعره الطويل، بينما هم يضحكون ويصفرون.

يمين بالله ان زياد المسفر ارجل منهم بس عشانه اسمر ويهتم ببشرته صار متشبه بالنساء؟؟ اقسم بالله كأنهم سلق يلاحقونه، ولا الاخير يقول حده حده سلامات؟؟ خروف هو عشان تقول حده،ناس عقلها في ماني بقايل #كلنا_زياد_المسفر pic.twitter.com/mFXi6ki686 — ik.jً (@xjx5111) September 4, 2020

يشار إلى أن زياد المسفر واحد من أبرز الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، ويزيد عدد متابعيه على موقع "تويتر" عن 20 ألف شخص، وما يقرب من 170 ألف على موقع "إنستغرام".

وتتنوع منشورات عارض الأزياء زياد المسفر عبر حساباته على "السوشيال ميديا" بين استعراض آخر صيحات الموضة الخاصة بالرجال، وفيديوهات راقصة مع متابعيه.