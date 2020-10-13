ميرنا الهلباوي تتصدر الترند بعد خطوبتها لمطرب شهير... صور

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، اسم المذيعة المصرية، ميرنا الهلباوي، بعد خطوبتها للمطرب المصري، محمد عطية.

وكان المطرب، محمد عطية، الذي نال شهرته من برنامج اكتشاف المواهب الغنائية "ستار أكاديمي"، أعلن ارتباطه بمذيعة الراديو ميرنا الهلباوي، عبر خلال حسابه على موقع "إنستغرام".

وشارك عطية صورا تجمعه بخطيبته ميرنا الهلباوي، ووجه معها رسالة لها هي: "لن أبادلك بأي شيء في هذا العالم".

وعلقت ميرنا الهلباوي على رسالة محمد عطية لها قائلة: "أحبك جدا! لقد كنت أبحث عنك طوال حياتي. شكرا لكونك شخصا رائعا وإنسان وأفضل شريك".

وفور إعلان خطبتهما، توالت التهاني على محمد عطية وميرنا الهلباوي من أصدقائهما سواء من خارج الوسط الفني أو خارجه، ومن أبرزهم الممثلة المصرية، هنا الزاهد، التي أشارت إلى أن ميرنا وعطية هما "الثنائي المفضل لديها".

وتعمل ميرنا الهلباوي حاليا في إذاعة "راديو إنرجي" المصرية، كما تم اختيارها من قبل هيئة الأمم المتحدة للمرأة لتكون ضمن المروجين لنشاطات الهيئة ولعمل توعية بقضايا المرأة والمساواة بين الجنسين.