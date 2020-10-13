تكريم منى زكي في مهرجان القاهرة السينمائي

أعلنت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، اليوم الثلاثاء، عن تكريم الفنانة المصرية، منى زكي، في دورت المهرجان الـ42.

وستمنح منى زكي جائزة "فاتن حمامة للتميز" في دورة المهرجان بالعام الحالي المقامة في الفترة من 2 إلى 10 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، وذلك تقديرا لمسيرتها الفنية الحافلة بأعمال سينمائية بارزة.

وبتلك المناسبة، قال رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، السيناريست والمنتج، محمد حفظي، في بيان إن "منى زكي هي نجمة جيلها بامتياز، والنموذج المثالي لصورة المرأة في السينما المصرية. استطاعت باختياراتها الذكية أن تحقق المعادلة وتجمع بين القيمة الفنية والجماهيرية، دون أن تنجر لتقديم أعمالا لمجرد التواجد، فهي دائما تعرف متى تقول لا، ولذلك تحتفظ ببريقها ونجوميتها بالإضافة إلى احترام وتقدير الجمهور حتى إذا غابت بعض الوقت"، مؤكدا على أن مهرجان القاهرة يسعد بمنحها جائزة فاتن حمامة للتميز في افتتاح الدورة 42.

من جانبها، أكدت منى زكي أن "اختيارها للتكريم بجائزة عظيمة تحمل اسم الفنانة الكبيرة فاتن حمامة من مهرجان القاهرة العريق يجعلها تشعر بالفخر والسعادة والامتنان لكل مجهود بذلته طوال سنوات عملها بالفن، ولكل زميل ومخرج وكاتب وعامل في هذه المهنة كان سببا في هذه اللحظة التي لن تنسى".

وتابعت: "سأظل فخورة بانتمائي للفن والسينما المصرية، وأتمنى أن أكون قد ساهمت ولو بجزء بسيط في دعم هذه الصناعة المهمة ووصولها للمكانة اللائقة.. وأعد الجمهور بأننا سنظل نبذل قصارى جهدنا حتى تستمر ريادة الفن المصري، وتأثيره العظيم في الشعوب".

من ناحية أخرى، تنتظر منى زكي طرح أحدث أفلامها السينمائية "الصندوق الأسود" بدور العرض السينمائية في 28 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

وتعود منى زكي بفيلم "الصندوق الأسود" إلى شاشة السينما بعد غياب 4 سنوات، منذ بطولتها فيلم "من 30 سنة" مع أحمد السقا وشريف منير ونور وصلاح عبد الله وجميلة عوض ورجاء الجداوي.

وستنطلق الدورة الـ42 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي في الفترة من 2 إلى 10 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.