3.5 مليون دولار سعر هيكل عظمي لديناصور في مزاد بباريس

وبلغ سعر الديناصور 3.07 مليون يورو وهو أعلى بكثير من التقديرات الأصلية التي كانت تتراوح ما بين 1 إلى 1.2 مليون يورو، بحسب تغريدة للدار على موقع "تويتر".
ولم يقدم مدير المزاد أي معلومات عن المشتري.
Le "grand-père" du T-Rex, l'allosaure de 10 mètres de long proposé par @BGiquello vient de remporter 3 067 400 € !
L’animal, jamais vu sur le marché, est l’un des plus grands spécimens de cette espèce connu à ce jour. pic.twitter.com/ViUmft6q5E
— Drouot (@Drouot) October 13, 2020
ويُنظر إلى الـ"ألوصورس" على أنه سلف أصغر للديناصور "تيرانوسوروس ريكس".
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