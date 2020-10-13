3.5 مليون دولار سعر هيكل عظمي لديناصور في مزاد بباريس

شهد دار مزادات "درو" بالعاصمة الفرنسية باريس، اليوم الثلاثاء، بيع هيكل عظمي لديناصور من فصيلة "ألوصورس" بأكثر من 3 ملايين يورو (3.5 مليون دولار).

وبلغ سعر الديناصور 3.07 مليون يورو وهو أعلى بكثير من التقديرات الأصلية التي كانت تتراوح ما بين 1 إلى 1.2 مليون يورو، بحسب تغريدة للدار على موقع "تويتر".

ولم يقدم مدير المزاد أي معلومات عن المشتري.

Le "grand-père" du T-Rex, l'allosaure de 10 mètres de long proposé par @BGiquello vient de remporter 3 067 400 € ! L’animal, jamais vu sur le marché, est l’un des plus grands spécimens de cette espèce connu à ce jour. pic.twitter.com/ViUmft6q5E — Drouot (@Drouot) October 13, 2020

​ويُنظر إلى الـ"ألوصورس" على أنه سلف أصغر للديناصور "تيرانوسوروس ريكس".