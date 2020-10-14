وفاة الفنان المصري محمود ياسين

توفي الفنان المصري، محمود ياسين، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، عن عمر ناهز 79 عاما بعد صراع طويل مع المرض.

وقال عمرو محمود ياسين، عبر حسابه على الرسمي على "فيسبوك": "توفي إلي رحمة الله تعالى والدي الفنان محمود ياسين إنا لله وإنا إليه راجعون أسألكم الدعاء".

الجدير بالذكر أن محمود ياسين متزوج من الفنانة المصرية شهيرة، وأنجبا الممثل عمرو محمود ياسين والممثلة رانيا محمود ياسين والتي تزوجت الممثل المصري محمد رياض.

وقرر الممثل المصري، في 2018، اعتزال الفن والتمثيل، بسبب ظروفه الصحية. وأعلنت الممثلة، رانيا ياسين، ابنة الممثل الشهير، خبر اعتزال والدها للفن بشكل نهائي، وقالت إنه اكتفى بما قدمه من أعمال سينمائية وتلفزيونية ومسرحية وإذاعية على مدار مشواره الفني.