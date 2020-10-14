الأب الروحي لـ "البلاي ستيشن" يدخل سوق الروبوتات... فيديو

ذكرت ذلك وكالة "بلومبرغ" الأمريكية، مشيرة إلى أن مخترع "البلاي ستيشن" الأسطوري بدأ مجالا جديدا لصناعة الروبوتات التي شهد استخدامها توسعا كبيرا خلال أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة).

ويقول كين كوتارجي: "أنا أحب الابتكار ويعد الذكاء الصناعي في مقدمة هذا المجال، ولذلك سأبدء في العمل على ابتكار روبوتات يمكنها العمل مع البشر في وقت واحد".

ويضيف: "لكي نمتلك روبوتات قادرة على العمل مع البشر في مكان واحد فإنه يجب علينا أن نضع عامل الأمان في مقدمة حساباتنا حتى لا يتسبب ذلك في وقوع أي أضرار للبشر".

🤖 “#Covid has changed our need for robots.”



PlayStation’s legendary inventor just started a new career making robots for no pay. 70-year-old Ken Kutaragi is the new CEO of AI startup @ascent_ai. More @business: https://t.co/MApbO6SBlb #久夛良木健 pic.twitter.com/2WzXwOuv77 — Bloomberg QuickTake (@QuickTake) October 14, 2020

وألمح كوتارجي إلى أن أزمة كورونا دفعت العالم للتوسع في استخدام الروبوتات على نطاق واسع خاصة عندما أجبرت غالبية سكان العالم على البقاء في منازلهم لتجنب الإصابة بالمرض والاعتماد على الروبوتات في القيام بالعديد من المهام التي كان يعتمد عليها البشر في شؤون حياتهم اليومية.