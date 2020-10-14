قطعة "دجاج ناغيت" تصعد وحيدة إلى الفضاء... صور وفيديو

أرسلت شركة أيسلندية قطعة دجاج ناغيت في رحلة، تعتبر الأولى من نوعها لقطعة دجاج، إلى الفضاء الخارجي بمناسبة مرور 50 عاما على تأسيسها.

وقامت الشركة الأيسلندية الشهيرة في البلاد، وعملاق السوبر ماركت وتصنيع الدجاج "تشيكن ناغيت" بإرسال قطعة دجاج "ناغيت" إلى الفضاء احتفالا بمرور 50 عاما على تأسيسها.

ونشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، صورا تظهر قطعة الدجاج ، التي يعتقد بأنها الأولى على الإطلاق التي تصعد إلى الفضاء، قد وصلت إلى ارتفاعات شاهقة جدا في الفضاء.

وبحسب الصحيفة، وصل ارتفاع قطعة الدجاج إلى نحو 110 آلاف قدما (33528 مترًا) فوق الأرض، وهو أول ارتفاع لقطعة دجاج ناغيت.

ووصلت وجبة الدجاج إلى ذروة ارتفاعها خلال ساعتين تقريبا من انطلاقها، حيث تظهر الصور وصولها إلى الغلاف الجوي العلوي لكوكب الأرض.

وقاومت قطعة الدجاج درجات الحرارة المنخفضة جدا، والتي تقارب -60 درجة مئوية (-76 درجة فهرنهايت) منتقلة إلى طبقة الستراتوسفير من موقع قريب من المكتب الرئيسي للشركة في منطقة ديسايد شمال ويلز.

واستعانت الشركة بفريق من الخبراء في مجال الأرصاد الجوية، حيث تم إطلاق بالونا خاصا بالأرصاد الجوية يحوي بداخله ماد الهيدروجين لنقل الدجاج إلى الفضاء.

Out of this world 🌌



Supermarket chain Iceland sends chicken nugget into space to celebrate 50th anniversary https://t.co/Ft0PKqoSj8 pic.twitter.com/Ylu8WY4ygs — ITV Wales News (@ITVWales) October 13, 2020

وصمم الفريق مركبة طيران بسيطة مزودة بالأساسات الصغيرة والبسيطة مع جهاز تتبع بالأقمار الصناعية وأنظمة دعم وتصوير لتوثق الحدث.

Supermarket giant Iceland has celebrated its 50th anniversary by sending a chicken nugget into space pic.twitter.com/KCbowO3yIw — PA Media (@PA) October 13, 2020

واتجهت قطعة الدجاج، بعد وصولها لأقصى ارتفاع لها، نحو الأرض بسرعة 200 ميل في الساعة (322 كيلومترا في الساعة)، وفتحت مظلتها على ارتفاع نحو 62000 قدم (19000 متر) لتتمكن من الهبوط الآمن.