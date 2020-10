شريهان تعلق على وفاة الفنان محمود ياسين

View this post on Instagram

▪️كان وسيظل #علم_مصري مشرف وعظيم، لنا ولجميع الأجيال من بعدنا. "شرفتنا على جميع المستويات" خُلق أخلاق إلتزام #فن #ابداع وكنت واجهة مصرية فنية عظيمة.. شكراً #محمود_ياسين ▪️وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. #البقاءلله ▪️اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله اللهم اغسله بالماء والثلج والبرد ونقّه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس) ▪️أسأل الله أن يُعظّم أجره ويحسن عزاءه ويلهمه زوجته وأبنائه وزملائه وجميع محبيه في #مصر و #الوطن_العربي الصبر والسلوان. #محمود_ياسين