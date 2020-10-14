شريهان تعلق على وفاة الفنان محمود ياسين

ونشرت شريهان صورة تجمعها مع الفنان الراحل، وعلقت عليها: "كان وسيظل علم مصري مشرف وعظيم، لنا ولجميع الأجيال من بعدنا. "شرفتنا على جميع المستويات" خُلق أخلاق إلتزام فن إبداع وكنت واجهة مصرية فنية عظيمة.. شكراً محمود ياسين".
View this post on Instagram
▪️كان وسيظل #علم_مصري مشرف وعظيم، لنا ولجميع الأجيال من بعدنا. "شرفتنا على جميع المستويات" خُلق أخلاق إلتزام #فن #ابداع وكنت واجهة مصرية فنية عظيمة.. شكراً #محمود_ياسين ▪️وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. #البقاءلله ▪️اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله اللهم اغسله بالماء والثلج والبرد ونقّه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس) ▪️أسأل الله أن يُعظّم أجره ويحسن عزاءه ويلهمه زوجته وأبنائه وزملائه وجميع محبيه في #مصر و #الوطن_العربي الصبر والسلوان. #محمود_ياسين
وأعلنت أسرة الفنان المصري، محمود ياسين، وفاته في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، عن عمر ناهز 79 عاما بعد صراع طويل مع المرض.
وقال عمرو محمود ياسين، عبر حسابه على الرسمي على "فيسبوك": "توفي إلي رحمة الله تعالى والدي الفنان محمود ياسين إنا لله وإنا إليه راجعون أسألكم الدعاء".
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)