شريهان تعلق على وفاة الفنان محمود ياسين

نعت الفنانة المصرية شريهان زميلها الفنان المصري محمود ياسين، الذي أعلنت وفاته اليوم الأربعاء.

ونشرت شريهان صورة تجمعها مع الفنان الراحل، وعلقت عليها: "كان وسيظل علم مصري مشرف وعظيم، لنا ولجميع الأجيال من بعدنا. "شرفتنا على جميع المستويات" خُلق أخلاق إلتزام فن إبداع وكنت واجهة مصرية فنية عظيمة.. شكراً محمود ياسين".

وأعلنت أسرة الفنان المصري، محمود ياسين، وفاته في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، عن عمر ناهز 79 عاما بعد صراع طويل مع المرض.

وقال عمرو محمود ياسين، عبر حسابه على الرسمي على "فيسبوك": "توفي إلي رحمة الله تعالى والدي الفنان محمود ياسين إنا لله وإنا إليه راجعون أسألكم الدعاء".