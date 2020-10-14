علماء: غسيل الملابس يزيد من خطر الإصابة بفيروس "كورونا"

وجد علماء بريطانيون من مجموعة " SPI-B" أن القيام بالأعمال المنزلية يزيد من خطر الإصابة بفيروس كورونا، وخاصة غسيل الملابس.

ووجد الخبراء أن النساء اللائي يقمن بغسيل الملابس والتنظيف والطبخ، لا يدركن أنه من الممكن أن يصابن بفيروس "كورونا" بسب وجوده في الأنسجة، حيث يمكن أن يحافظ على نشاطه هناك لمدة 3 أيام.

ووفقا للخبراء، فإن فيروس "كورونا" يمكن أن يدخل المنزل بطرق مختلفة وغير واضحة، بما في ذلك من خلال الملابس والأحذية، مشيرين إلى الحاجة لتطهيرها بالمواد المناسبة، حسب موقع "neboley".

وكشفت دراسة أخرى عن مدة بقاء فيروس "كورونا" على الأوراق النقدية والهواتف الذكية والزجاج، بالإضافة إلى قدرته على البقاء في المنتجات المجمدة لمدة طويلة جدا.