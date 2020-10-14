"أصيب به منذ أيام"... صحيفة تكشف تفاصيل مرض محمود ياسين قبل وفاته

كشفت وسائل إعلام مصرية تفاصيل الأيام الأخيرة من حياة الفنان الراحل محمود ياسين، الذي وافته المنية، صباح اليوم الأربعاء، عن عمر ناهز 79 عاما.

ونقلت صحيفة "الوطن" المصرية عن مصدر، قوله إن "الفنان محمود ياسين عانى من التهاب رئوي شديد قبل وفاته بأيام، استلزم نقله إلى أحد المستشفيات الخاصة لتلقي العلاج".

وأضاف المصدر أن "الأطباء قرروا احتجازه داخل غرفة العناية المركزة"، مضيفا أن "هذه الواقعة لم تكن الأولى التي يتعرض لها خلال الآونة الأخيرة"، كما أوضح المصدر أن أسرته تكتمت على خبر مرضه لعدم انتشاره في وسائل الإعلام.

وتوفي الفنان محمود ياسين، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، عن عمر ناهز 79 عاما، وفق ما أعلنه نجله عمرو محمود ياسين، عبر حسابه على الرسمي على موقع "فيسبوك"، فيما نعت الفنانة شهيرة زوجها، ونشرت صورة للراحل، وعلقت عليها، قائلة: "رحل حبيب عمري خلاص".