بائعة صينية تهاجم سائحين لم يشتروا منها... فيديو

هاجمت بائعة صينية مجموعة من السياح الذين لم يشتروا شيئا مما تعرضه خلال تجولهم داخل المحل الذي تعمل فيه.

وقالت: "إذا كنتم فقراء لا تسافروا" وذلك تعبيرا عن غضبها بسبب مجيئهم إلى محل الهدايا التذكارية الذي تعمل فيه دون شراء أي شيء.

"Don't travel if you're poor." - A saleswoman at a souvenir shop in China got into a dispute with tourists, slamming them for not buying anything. pic.twitter.com/p3yMdIldX7 — SCMP News (@SCMPNews) October 14, 2020

ونشرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" مقطع فيديو يظهر البائعة الصينية وهي تهاجم سائحين وتستخدم العديد من المصلطات لإهانتهم.

وتقول إنه ما كان عليهم دخول مكان العرض الخاص بها إذا لم يكونوا يملكون المال اللازم للشراء.