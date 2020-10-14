"5 دقائق من الرعب"... أسد الجبال يطارد شابا لمسافة طويلة بسبب إزعاج صغاره... فيديو

تسبب دخول شاب أمريكي منطقة يوجد فيها صغار أحد أسود الجبال، في ولاية يوتا الأمريكية، بحدوث مطاردة طويلة قام من خلالها أسد الجبل بملاحقة الشاب لمسافة طويلة في الجبال الوعرة.

وتظهر المشاهد التي نشرتها "سي إن إن" قيام الشاب، بغير قصد، بدخول منطقة يعيش فيها صغار أسد الجبال، بجانب أحد الطرق الزراعية.

وشاهد الشاب الأمريكي صغير أسد الجبال بجانب الطريق، لكنه صدم عند مشاهدة أمه تتقدم بسرعة كبيرة باتجاهه، ليحاول الانسحاب من المنطقة مع مراقبة أسد الجبال خلفه باستمرار.

وقام الشاب الأمريكي بتصوير لحظات الرعب التي عاشها، التي استمرت لأكثر من 5 دقائق، حيث لاحقه الحيوان المفترس لمسافة طويلة على الطريق، ليضمن ابتعاده عن صغاره.

وحاول الشاب استخدام الأصوات لإخافة المفترس الصغير، الذي يعد من ثاني أكبر السنوريات وزنا على الأرض، والأشبه بالأسود، ليقوم الشاب أخيرا بحمل حجر كبير وتوجيهه نحو الحيوان، الذي ركض هاربا، لتنتهي الحادثة من دون وقوع أية أضرار.