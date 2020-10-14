بيع صقر بسعر خيالي في مزاد بالسعودية... فيديو وصور

في أضخم عملية بيع من نوعها على الإطلاق، زاد سعر صقر صغير في السعودية على 170 ألف دولار في مزاد سنوي ينعقد على مدار 45 يوما للطير الجارح ذي المكانة المرموقة في دول الخليج.

وقال منظمو المزاد في نادي الصقور السعودي في بيان، إن الطائر تم بيعه يوم الثلاثاء بمبلغ 650 ألف ريال سعودي (173 ألف دولار) بسبب سماته الفريدة وندرته.

ووصف النادي البيع بأنه الأكبر على الإطلاق على مستوى العالم لطائر من سلالة الشاهين الصغيرة. وفقا لـ "رويترز".

وتمثل الصقارة، وهي تقليد تربية الصقور وتدريبها على الصيد، جزءا مهما من التراث الثقافي الصحراوي في السعودية والدول المجاورة يعود لآلاف السنين.

ويمكن أن تتجاوز سرعة الصقور 300 كيلومتر في الساعة، لكنها أصبحت باعتراف دولي ضمن الأنواع المهددة بالانقراض. وتضع الدول لوائح مختلفة تحكم بيعها، وصيدها، وتربيتها وأنشطة الصيد باستخدامها.

📍#شاهد

بيع"شاهين فرخ طرح ظهرة #حفر_الباطن"..

بمبلغ 650 ألف ريال كأعلى رقم في مزادات المملكة

#مزاد_نادي_الصقور_السعودي pic.twitter.com/KefBN2zyPh — صوت الشرقية (@Sharqiya_Voice) October 13, 2020

وأوضح النادي أن الصقر الذي يبلغ وزنه 1.1 كيلوغرام، تم اصطياده في البرية بحفر الباطن شمال شرق السعودية.

بيع صقر "شاهين فرخ" بـ650 ألف ريال..



مبيعات قياسية في #مزاد_نادي_الصقور_السعودي.. والإجمالي يتجاوز 2.5 مليون ريال. pic.twitter.com/Fzk5lNDEeL — هاشتاق السعودية (@HashKSA) October 14, 2020

وبدأ المزاد في الثالث من أكتوبر تشرين الأول ويمتد حتى 15 نوفمبر تشرين الثاني، وينظمه نادي الصقور السعودي الذي تأسس عام 2017 بدعم من الحكومة بهدف الحفاظ على النشاط الذي يمثل تراثا قديما للبلاد.

.#مزاد_نادي_الصقور_السعودي

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الصقار / صالح المطيري ..

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قفلها .. 200 الف

قفلها .. 300 الف

قفلها .. 400 الف

قفلها .. 500 الف

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🔥🔥🔥🔥 pic.twitter.com/gYMEEzsPIV — مناف - 2030 (@manf89348115) October 14, 2020

ويسافر مالكو الصقور في الخليج الباحثون عن فرص الصيد، مع طيورهم عادة بالطائرات إلى دول مثل باكستان والمغرب ومنطقة آسيا الوسطى في الأشهر الباردة.