صديق الطيور... فيديو مدهش لمواطن سعودي

يهتم الكثير من الناس بتربية الطيور لدوافع إنسانية وتختلف طريقة معاملة الطيور من شخص إلى آخر، وفقا للظروف المحيطة بهم.

لكن المواطن السعودي أسامة السليماني يذهب إلى أماكن عامة تتجمع فيها الطيور بصورة مستمرة ويقوم بإطعامها وتوفير المياه اللازمة لشربها في آنية خاصة.

ذكرت ذلك صحيفة "عكاظ" السعودية، اليوم الأربعاء، مشيرة إلى أن السليماني هو مواطن سعودي متقاعد مهتم بإطعام الطيور وتوزيع المياه للمارة.

ونشرت الصحيفة مقطع فيديو للسليماني الذي يحمل أكياس الطعام وآنية الماء على سيارته الخاصة ويقف بها في مكان عام لتجتمع حوله الطيور التي اعتادت أن تحصل على طعامها في ذلك المكان الذي يقف فيه الرجل.

ويظهر الفيديو الذي نشرته الصحيفة أن السليماني أصبح صديقا لتلك الطيور التي دأبت على الالتفاف حوله.