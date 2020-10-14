صديق الطيور... فيديو مدهش لمواطن سعودي

ذكرت ذلك صحيفة "عكاظ" السعودية، اليوم الأربعاء، مشيرة إلى أن السليماني هو مواطن سعودي متقاعد مهتم بإطعام الطيور وتوزيع المياه للمارة.
ونشرت الصحيفة مقطع فيديو للسليماني الذي يحمل أكياس الطعام وآنية الماء على سيارته الخاصة ويقف بها في مكان عام لتجتمع حوله الطيور التي اعتادت أن تحصل على طعامها في ذلك المكان الذي يقف فيه الرجل.
🎥#فيديو | أسامه السليماني متقاعد مهتم بإطعام الطيور وتوزيع الماء للمارة.— عكاظ (@OKAZ_online) October 14, 2020
✍️عبدالسلام السلمي
🎬رانيا الحارثي @Rania_Huss#عكاظ#ان_تكون_اولا #تطبيق_عكاظ pic.twitter.com/DaHBEvVCfR
ويظهر الفيديو الذي نشرته الصحيفة أن السليماني أصبح صديقا لتلك الطيور التي دأبت على الالتفاف حوله.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)