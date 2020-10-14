هاتف "ون بلس" الجديد يحصل على بطارية خارقة وشاشة مميزة... فيديو

أعلنت شركة "ون بلس" عن إصدار هاتف جديد أطلقت عليه اسم "ون بلس تي 8"، حيث تم عرضه عبر بث مباشر على قناة الشركة في "يوتيوب".

وحصل الهاتف على شاشة مقاس 6.55 بوصة وتدعم تردد 120 هرتز، وبدقة "FullHD" وكاميرا أمامية بدقة 16 ميغابكسل مدمجة في الشاشة وحد أقصى للسطوع يبلغ 1100 شمعة.

ويمتلك الهاتف الجديد معالج من نوع "سناب دراغون 865، ويمكن أن تصل ذاكرة الوصول العشوائي إلى 12 غيغابايت، وذاكرة دائمة إلى 256 غيغابايت، بالإضافة إلى دعمه لشبكة الانترنت من الجيل الخامس.

وتم رفع سعة البطارية إلى 4500 مللي أمبير. إلى جانب ذلك يدعم الشحن السريع بقوة 65 واط، حيث يمكن للبطارية العمل 80% من سعتها حتى بعد 800 دورة شحن وتفريغ.