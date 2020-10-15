مشهد نادر… امرأة تطوف حول الكعبة بمفردها

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو متداول لمرأة تطوف حول الكعبة بمفردها، في مشهد نادر الحدوث.

وبحسب الفيديو، الذي لم يتضح موعد تصويره بدقة، فإن المرأة تسير ببطء حول العكبة، بينما يظهر صحن المطاف فارغا إلا من رجال الأمن.

وأعلنت وزارة الحج والعمرة وصول أول دفعة من المعتمرين إلى الحرم المكي، يوم 3 أكتوبر/ تشرين الثاني الجاري، بعدما تم رفع الحظر المفروض على أداء العمرة منذ أشهر بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة).

يذكر أنه تم تعليق العمرة في شهر رجب من العام الماضي (آذار 2019)، بسبب ما فرضته جائحة كورونا وإجراءات الوقاية منها.

وتم استئناف العمرة بعد القرار الملكي الذي نص على استئناف العمرة على 4 مراحل بداية من الشهر الجاري، حيث كانت الصور الملتقطة قبل ذلك تظهر صحن الطواف، الذي كان ممتلئا بصورة مستمرة، دون أن يكون فيه الأعداد الكثيفة التي اعتاد الناس على مشاهدتها في المسجد الحرام.