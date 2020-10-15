ما هي الأماكن التي لا يجب وضع الكمبيوتر المحمول عليها أثناء عمله؟

كشف نائب مدير معهد تكنولوجيا المعلومات في جامعة "سينرجي" الروسية، أنطون أفري، عن الأماكن التي لا يجب وضع الكمبيوتر المحمول عليها أثناء عمله.

ووفقا للخبير، فإن الأسطح الناعمة تشكل خطورة على الكمبيوتر المحمول، مثل السجادة والوسادة أو البطانية، حيث يمكن أن يسبب ذلك ارتفاع درجة حرارة الجهاز بسبب الانسداد الجزئي لفتحات التهوية.

وأضاف الخبير لصحيفة "برايم" الروسية، "نظرًا لارتفاع درجة الحرارة، قد يتم إيقاف تشغيل الجهاز فجأة أو تلف بعض القطع الداخلية، بالإضافة إلى احتمال أن يدخل الغباز الجهاز إلى شفرات التهوية".

وحذر الخبير من وضع الكمبيوتر المحمول في المطبخ، لأن الماء المنسكب عن طريق الخطأ يمكن أن يعطل الجهاز جزئيا أو كليا.