شاهد بالفيديو... أجانب يقولون أسماءهم باللغة العربية

"في مقطع فيديو منشور عبر تطبيق "تيك توك، نشر مجموعة نشطاء أجانب فيديو يعرفون به عن أنفسهم باللغة العربية.

وتنامت شعبية مقاطع "TikTok" على مدى السنوات القليلة الماضية، وهي مقاطع قصيرة يظهر فيها الناس وهم يرقصون، ويغنون محركين شفاههم مع كلمات الأغنية، ويقومون بتحديات واسعة الانتشار وما إلى ذلك. تتيح هذه المنصة الجديدة نسبيا للمستخدمين مشاركةَ مقاطع الفيديو القصيرة، كما يمكن أن تعيد المقاطع نفسها.

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⧫|تحّديث صُوفيا عَبر العضو نور في التيك توك:



╯ @sofyaplotnikova ╰

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صُوفِا وبعض الاعضاء يتكلمون بالعربي هاي اسمي ..🥺 pic.twitter.com/wvu10MVubM — — 𝗔𝗥𝗔𝗕 𝗦𝗢𝗙𝗬𝗔 . (@ArabicSofya) October 11, 2020

تيك توك "TikTok"، تلك الشبكة الاجتماعية الصينية لمقاطع الفيديو الموسيقية، والتي قلبت الناس منذ أن تم إطلاقها في أيلول/سبتمبر من عام 2016، بواسطة مؤسسها تشانغ يي مينغ، حيث اعتمدت على الذكاء الاصطناعي للمساعدة في تسريع عملية تحرير الفيديو، لها 3 مجالات رئيسية يجب الانتباه إليها عند النشر عليها، وذلك نقلا عن موقع "gijn":

• الأمور التي تساهم في الانتشار.

• عملية المراجعة.

• المحتوى المميز.