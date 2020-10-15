أخبر زوجته أنه ذاهب إلى العمل... فأمسكت به يتزوج من امرأة ثانية... فيديو

أخبر رجل زوجته أنه متوجه إلى خارج المدينة للعمل لكنه ذهب بدلا من ذلك إلى الكنيسة للزواج من امرأة أخرى.

يُظهر مقطع فيديو، أبراهام مويوندا، من زامبيا، وهو أب لديه ثلاثة أطفال، على وشك أن يعقد قرانه مع حبيبته لكن زوجته اقتحمت الكنيسة في الوقت المناسب للمطالبة بإنهاء حفل الزفاف.

يُزعم أنه أخبر زوجته أن لديه عمل قبل أن يتوجه إلى الكنيسة مع عروسته الجديدة.

ومع ذلك، كشفت الزوجة خطة الرجل السرية بفضل أحد جيرانها، حسبما ذكرت صحيفة "زامبيان أوبزرفر" المحلية.

وهرعت المرأة بعدها إلى الكنيسة مسرعة لوقف مراسم الزفاف، وقالت حين وصولها: "هذا العرس لا يمكن أن يستمر... فهذا الرجل هو زوجي".

وتابعت، "هذا الرجل زوجي. لم نطلق بعد" ، مضيفة "لم نتشاجر قط... لا أعلم ماذا يحدث هنا".

ونقلت التقارير أن السيد مويوندا، يمكن أن يتهم بالزواج من زوجتين ويواجه عقوبة تصل إلى سبع سنوات في السجن.