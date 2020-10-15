إغماء سهير رمزي وانهيار شهيرة... مشاهد مؤثرة من جنازة محمود ياسين... صور وفيديو

شيع العديد من الفنانين، اليوم الخميس، جثمان صديقهم الفنان الراحل، محمود ياسين، بكل ألم وأسى، الذي وافته المنية أمس الأربعاء عن عمر 79 عاما.

وشهدت جنازة محمود ياسين العديد من اللقطات المؤثرة، أبرزها إغماء الفنانة سهير رمزي عند لحظة دفنه بمقابر الأسرة بطريق الفيوم، ما جعل الحاضرين يلتفون حولها لمحاولة إسعافها.

#سهير_رمزي تفقد وعيها أثناء مراسم دفن جثمان الفنان الراحل #محمود_ياسين pic.twitter.com/9IjrfnWJOW — Al Nahar TV (@AlNahar_TV) October 15, 2020

كما ظهرت الفنانة شهيرة، زوجة محمود ياسين، خلال الجنازة وهي مرتدية كمامة وقناع واق للوجه، ولم تستطع الوقوف بسبب انهيارها، ما جعل المحيطين يسندوها.

بعد ذلك جلست شهيرة على كرسي طوال مراسم الجنازة، لعدم قدرتها على الوقوف لاستقبال العزاء، والتف حولها زملاؤها، ولم يفارقها حفيدها.

​وكان أول تعليق صدر من شهيرة على وفاة زوجها ورفيق عمرها، الفنان محمود ياسين هو: "رحل حبيب عمري خلاص"، وذلك في منشور عبر حسابها الشخصي على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي.

الجدير بالذكر أن محمود ياسين متزوج من الفنانة المصرية شهيرة، وأنجبا الممثل عمرو محمود ياسين والممثلة رانيا محمود ياسين والتي تزوجت الممثل المصري محمد رياض.

حضر الجنازة الفنانون نادية الجندي، وأحمد السقا، ودلال عبد العزيز، وأشرف عبد الغفور، ولبلبة، ونهال عنبر، وعماد رشاد، والمخرج محمد عبد العزيز".

يذكر أن عزاء محمود ياسين سيقام يوم غد الجمعة في مدينة الشيخ زايد.

وقرر الممثل المصري، في 2018، اعتزال الفن والتمثيل، بسبب ظروفه الصحية. وأعلنت الممثلة رانيا ياسين، ابنة الممثل الشهير، خبر اعتزال والدها للفن بشكل نهائي، وقالت إنه اكتفى بما قدمه من أعمال سينمائية وتلفزيونية ومسرحية وإذاعية على مدار مشواره الفني.

وتوفي الفنان محمود ياسين، في الساعات الأولى من صباح أمس الأربعاء، عن 79 عاما، وفق ما أعلنه نجله عمرو محمود ياسين، عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك".