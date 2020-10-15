حط على عصا السيلفي... نسر يقدم مساعدة لطائرة شراعية على ارتفاع شاهق... صور وفيديو

حط نسر ضخم على عصا سيلفي، استخدمها مواطنان إسبانيان لالتقاط الصور، أثناء رحلة قاما بها على متن طائرة شراعية في الجبال جنوبي إسبانيا.

وسجلت الكاميرا قيام النسر بالهبوط عل عصا السيلفي للحظات، ماسكا ساقها بمخالبه القوية، ليحلق بعدها بجانب الطائرة الشراعية بشكل مذهل.

Vulture hitches ride on selfie stick pic.twitter.com/mSOYmdK9Bx — Life on Earth (@planetpng) October 15, 2020

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن هذا النسر هو طائر مدرب وليس نسر عادي، حيث قام بتسجيل هذه المشاهد المدرب سكوت ماسون، الذي يعتبر رائدا في مجال التدريب على الطيران.

Parahawking is an activity that combines paragliding with falconry. Birds of prey are trained to fly with paragliders, guiding them to thermals. Travel to Pokhara, Nepal, where many birds of prey – such as the griffon vulture, steppe eagle and black kite – can be found. .. pic.twitter.com/6HnetxBHpk — Taufik Gan (@taufik_gan) September 7, 2020

ونوهت الصحيفة إلى أن هذا النسر يساعد المدرب على معرفة عواميد الهواء الساخن، أو تيارات الهواء الساخن، التي تساعد الطائرات الشراعية على التحليق لفترات طويلة في الهواء.

ويظهر في الفيديو كيف يحافظ النسر على مسافة قريبة من طيارة ماسون الشراعية، حيث يقوم بإرشاده إلى مسارات تيارات الرياح الساخنة في الهواء.