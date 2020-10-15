تسجيل
19:22 GMT15 أكتوبر/ تشرين الأول 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    شوارع موسكو

    أكثر مدن العالم أريحية للسير فيها على الأقدام

    Roman Wershinin
    منوعات
    انسخ الرابط
    0 20
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/i/logo-itemprop.png
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/mosaic/202010151046853596-%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B1-%D9%81%D9%8A%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A3%D8%B1%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D8%A9/

    كشفت دراسة حديثة عن أكثر مدن العالم أريحية للسير فيها على الأقدام.

    وبحسب البحث الذي أجري على ما يقرب من 1000 مدينة، وأجراه معهد سياسات النقل والتنمية غير الربحي في نيويورك، فإن أكثر 5 مدن العالم يمكن السير فيها سيرا على الأقدام وبأريحية هي بالترتيب: العاصمة الصينية هونغ كونغ والعاصمة الروسية موسكو والعاصمة الفرنسية باريس وبوغوتا في كولومبيا، بينما جاءت العاصمة البريطانية لندن في المركز الأخير، بحسب صحيفة "ذا غارديان" البريطانية.

    الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس، فرنسا 28 أغسطس 2020
    © REUTERS / CHRISTIAN HARTMANN
    ماكرون يفرض حظر التجوال في باريس ومدن أخرى مع ظهور الموجة الثانية لكورونا
    واختارت الدراسة تلك المدن تحديدا بناء على مقاييس مثل كثافة التجمعات الحضرية، وقرب السكان من الأماكن المفتوحة الخالية من السيارات، وإمكانية وصولهم إلى الخدمات، بما في ذلك الرعاية الصحية والتعليم.

    وتصدرت هونغ كونغ في الدراسة قائمة المدن التي يعيش فيها الناس على بعد 100 متر من الأماكن الخالية من السيارات، مثل الحدائق ومناطق المشاة.

    واحتلت موسكو المرتبة الثانية في هذه القائمة، وحظيت بتقدير كبير على وسائل التواصل الاجتماعي لمحيطها الطبيعي الجميل.

    فيما جاءت باريس في المركز الثالث بالقائمة، والتي تشهد على زيادة في استخدام الدراجات، إذ تحول العديد من سكانها نحو ركوب الدراجات لممارسة الرياضة والتنقل في نفس الوقت، كما أنها احتلت المرتبة الأولى في قائمة أفضل 5 مدن رئيسية من خلال قربها من الرعاية الصحية والتعليم (على بعد كيلومتر واحد).

    احتلت بوغوتا في كولومبيا المرتبة الرابعة في هذه القائمة، وهي المدينة هي الوحيدة التي ظهرت في المراكز الخمسة الأولى من القائمة في جميع الفئات الثلاثة، وهي: القرب من الأماكن الخالية من السيارات، والقرب من الرعاية الصحية والتعليم والمدن الكبرى من خلال صغر حجم كتل المدينة.

    أما لندن التي جاءت في المركز الخامس والأخير بالقائمة، فذلك لأنها واحدة من عدد قليل جدا من المدن الكبرى حول العالم التي توفر مساحة أكبر للمشاة بدلا من المركبات، كما أنها جاءت في المرتبة الثالثة في قائمة المدن الكبرى بقربها من الرعاية الصحية والتعليم.

    وأظهرت الدراسة الجديدة التي أعدها معهد سياسات النقل والتنمية في نيويورك مفاجأة، وهي أن مدن الولايات المتحدة سجلت درجات منخفضة في القدرة على السير بها.

    وأكد الدكتور تايلور رايش، وهو المؤلف الرئيسي لدراسة معهد سياسات النقل والتنمية أن "المدن التي يمكن السير فيها لا تصبح هكذا عن طريق الصدفة، ولكن بإجراء المزيد من التغييرات، مثل التخطيط للتطورات الكثيفة ذات النطاق البشري والمتعددة الاستخدامات، إلى تجهيز الشوارع بالمقاعد والأرصفة الواسعة، والمظلات".

    وأضاف رايش أن الحي السكني الذي يمكن السير فيه يوفر صحة أفضل للسكان وعدد أقل من الوفيات على الطرق، كما أنه يقلل من عدم المساواة الاجتماعية، ويزيد من المرونة في مواجهة آثار تغير المناخ والصدمات الاقتصادية.

    وتقول هيذر طومسون، الرئيس التنفيذي لمعهد سياسات النقل والتنمية الصادر عنه الدراسة إنه "من الضروري تحويل توازن الفضاء في مدننا بعيدا عن قيادة السيارات، لدينا الكثير لنكسبه من هواء أنظف إلى صحة أفضل إلى اقتصادات محلية أقوى وروابط أعمق داخل المجتمعات".

    كما لفتت الدراسة التي نُشرت الأسبوع الحالي إلى أن التحسينات في جودة الهواء قد تنقذ المزيد من الأرواح أثناء عمليات الإغلاق نتيجة جائحة فيروس "كورونا" المستجد، بينما أدى انخفاض الضوضاء البيئية والازدحام المروري إلى زيادة عدد الأشخاص الذين يمارسون الرياضة في الخارج.

    15 فائدة لرياضة المشي
    © Sputnik
    15 فائدة لرياضة المشي

    انظر أيضا:

    موجة أمطار شديدة في الجزائر تغرق الأحياء وتعطل حركة السير
    لافروف: روسيا تراقب سير الحملة الانتخابية الأمريكية وستحترم نتائجها
    القصة الكاملة لتعرض محمد صلاح إلى حادث سير وتدخل الشرطة لإنقاذه... صورة
    كاميرا مراقبة ترصد حادث سير مروعا في بريطانيا... فيديو
    "أين ذهب ومن التقى"... تقرير يكشف خط سير ترامب قبل اكتشاف إصابته بفيروس كورونا
    الكلمات الدلالية:
    هونغ كونغ, موسكو, لندن, روسيا, دراسة
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    صورة العنكبوت القافز (Salticidae)، للمصور الروماني أندريه نيكا، التي دخلت قائمة صور متميزة في مسابقة نيكون لتصوير العالم الصغير لعام 2020
    الفائزون في مسابقة نيكون لتصوير العالم الصغير لعام 2020
    تسجيل لقاح ثان ضد كورونا
    لقاح روسي ثان يدخل المعركة ضد كورونا
    إنفوجراف.. الحريري في 10 سنوات
    استقالات وأزمات... الحريري في 10 سنوات
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك