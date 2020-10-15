نجم المصارعة جون سينا يحتفل بزواجه الثاني سرا

احتفل نجم المصارعة الحرة، جون سينا، بزفافه على صديقته، شاي شريتزاده، في أجواء سرية.

وأكد موقع "تي إم زد" الأمريكي خبر الزفاف، أمس الأربعاء، بعد الحصول على سجلات رسمية تثبت هذا، بحسب مجلة "بيبول" الأمريكية.

وأشارت السجلات إلى أن جون سينا وعروسه تبادلا النذور في تامبا، بولاية فلوريدا الأمريكية، في يوم 12 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

John Cena and Shay Shariatzadeh got married https://t.co/3xioyaYuhX pic.twitter.com/aKlSaWLCvJ — WrestlingNews.co - WWE/AEW News (@WrestlingNewsCo) October 14, 2020

وبدأ جون سينا (43 عاما) في مواعدة شاي شريتزاده البالغة من العمر 31 عاما في أوائل عام 2019، بعد انفصاله عن خطيبته السابقة نجمة المصارعة، نيكي بيلا، بسبب رفضه إنجاب أطفال عكسها هي.

وظهر سينا مع شاي شريتزاده على السجادة الحمراء لأول مرة كـ"ثنائي" في العرض الخاص للفيلم الكوميدي "Playing with Fire" في مدينة نيويورك، الذي يقوم ببطولته سينا.

وأثناء المشي على السجادة، أخبر نجم "WWE" أنه التقى بشريتزاده في موقع تصوير الفيلم الذي تم تصويره في فانكوفر بكندا.

John Cena is a married man again 💍



Cena and girlfriend Shay Shariatzadeh reportedly got married in a private ceremony on Monday



...too bad we couldn't see it



(via @PWInsidercom) pic.twitter.com/nswxF4ki9s — B/R Wrestling (@BRWrestling) October 15, 2020

وقال وقتها في تصريحات متلفزة: "إنه يوم رائع للعرض الأول لفيلم، وحصلت على موعد جميل".

وأضاف سينا: "الشيء المميز حقا في هذا المشروع هو أنني تعرفت على شخص مميز".

وهذا الزواج هو الثاني لجون سينا، الذي كان متزوجا من إليزابيث هوبردو من عام 2009 إلى 2012.