كيف علق محمد عساف على منعه من دخول الأراضي الفلسطينية

علق المطرب الفلسطيني، محمد عساف، اليوم الخميس، على سحب إسرائيل تصريح دخوله إلى الأراضي الفلسطينية.

وعبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، غرد محمد عساف: "حبي وانتمائي لبلدي، وتمسكي بالثوابت والقيم الوطنية، شيء أفتخر به، كوني أحد أبناء الشعب الفلسطيني المرابط".

وتابع الحائز على لقب الموسم الثالث من برنامج اكتشاف المواهب الغنائية "آراب أيدول": "ما يتردد عن منعي من دخول الأراضي الفلسطينية المحتلة، والقدس وغزة، ما هو إلا استمرار لسياسات القمع وكبح الحريات التي يعاني منها أبناء شعبي، الذي أنتمي إليه قلبا وقالبا وكيانا وروحا".

وأكد عساف، المولود في قطاع غزة، وسفير الشباب في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا"، أن منعه دخول الأراضي الفلسطينية "لن يثنيه عن حب بلاده والتغني بها في كافة المحافل، أي شيء في قلبي يا بلد".

و​نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "معا" عن وسائل إعلام عبرية أن إسرائيل قررت سحب تصريح دخول الفنان الفلسطيني محمد عساف سفير الشباب في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" إلى أراضيها.

ونقلت الوكالة عن صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، "عساف ظهر في مقاطع فيديو يمدح الشهداء ويدعو للنضال ضد إسرائيل، الأمر الذي دفع إسرائيل لاتخاذ القرار"

وقال آفي ديختر عضو الكنيست الإسرائيلي، إن "القرار جاء بعد عدة أشهر عمل خلالها مركز بادين لدراسات الشرق الأوسط على كشف أنشطة محمد عساف".

وزعمت الصحيفة الإسرائيلية أنه "على الرغم من أن إسرائيل لن تمنع محمد عساف من دخول الضفة الغربية؛ إلا أنها تعمل مع "أونروا" لوقف أنشطته معها".

يشار إلى أن محمد عساف احتفل بزفافه على فتاة من خارج الوسط الفني في شهر أغسطس/ آب بإمارة دبي الخليجية، حيث يقيم بسبب ارتباطاته الفنية.

وتدعى العروس ريم عودة، وتبلغ من العمر 22 عاما، وهي فلسطينية الجنسية من غزة وأمها دنماركية، وعاشت مع أهلها في المملكة العربية السعودية، ثم انتقلت إلى الدنمارك بعد وفاة والدها.