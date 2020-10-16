عاش قبل 69 مليون سنة... صبي عمره 12 عاما يعثر على هيكل ديناصور

عثر صبي عمره 12 عاما على هيكل عظمي لديناصور يعود تاريخه إلى 69 مليون عام.

وذكرت وسائل إعلام أن الصبي ناثان هروشكين كان في نزهة مع والده في منطقة معروفة بوجود حفريات في ألبرتا، في كندا في شهر يوليو/تموز، حين رأى عظاما تبرز من صخرة.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" عن ناثان هروشكين، قوله إنه حين أبصر العظام للمرة الأولى، ظل عاجزا عن الكلام، وتابع: "لم أشعر بحماس كبير…كنت في صدمة كبيرة، لقد عثرت فعلا على عظام ديناصور".

@suzanne_writes This reminds me of your book! ❤

BBC News - Boy, 12, discovers rare dinosaur skeletonhttps://t.co/2CsAxwz5SO — Leah Smith- The Readings of an English Teacher (@readingflowerld) October 16, 2020

​واهتم ناثان بالديناصورات منذ كان في السادسة من عمره، وطالما قصد مع والده محمية كندا الطبيعية في "بادلاندز" في ألبرتا.

وقبل عام، وجدا بقايا صغيرة من حفريات رجح والده آنذاك إنها تساقطت من صخور في الأعالي. فقرّر ناثان معاينة المكان هذا الصيف. وكانت العظام تبرز على جانب التل.

وذكرت "بي بي سي" أنه عندما نادى ناثان والده، قائلا: "أبي، عليك أن تصعد إلى هنا"، عرف الأب من نبرة صوت ابنه أنه وجد شيئا.

وقال والده ديون هروشكين إن "العظام ظهرت حرفيا كأنها مصنوعة من الحجر. بدت كأنها نهاية عظم الفخذ، وكانت بارزة من الأرض".

يدرك ناثان أن الحفريات محمية بموجب القانون، لذا حين عاد إلى المنزل، دخل إلى موقع متحف رويال تيريل في ألبرتا، المعني بدراسة الحياة ما قبل التاريخ ثم طلب منه أن يرسل صورا وأحداثيات الموقع، فقام بذلك.