مذيعة تلفزيونية تكشف تفاصيل انتصارها على السرطان

ووفقا لصحيفة "ذا ميرور" البريطانية، خضعت فيليبا البالغة من العمر 40 عامًا لعملية جراحية خطيرة في الأمعاء بعد تشخيص إصابتها بالسرطان في المرحلة الثانية.

— Dr Philippa Kaye (@drphilippakaye) October 4, 2020

وبحسب الصحيفة، أمضت فيليبا في وحدة العناية المركزة مدة عشرة أيام، ثم نقلت بعدها إلى غرفة خاصة في المستشفى. ونتيجة لذلك، تمكنت من التعافي من المرض.

وقالت:"لأول مرة منذ 18 شهرًا تقريبًا، يمكنني القول إنني شفيت تماما من السرطان".

وفي أيلول / سبتمبر الماضي، قالت مقدمة البرامج التلفزيونية إنها خضعت للعلاج الكيميائي لمدة ستة أشهر، والذي كان من المفترض أن يعالج الورم، لكنها احتاجت إلى جراحة إضافية لهزيمة المرض في النهاية.

وشددت فيليبيا على ضرورة التنبه لأعراض المرض في مراحلة الأولى والتي تشمل ظهور الدم في البراز، وآلام المعدة المستمرة، والانتفاخ، وعدم الراحة ، والتعب الدائم.