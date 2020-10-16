بعد أيام من التطبيع... مطاعم الإمارات تستعد لتقديم طعام متوافق مع الشريعة اليهودية

تستعد مجموعة من المطاعم الإماراتية لتقديم طعام متوافق مع الشريعة اليهودية "كوشير"، وذلك بعد توقيع اتفاق تطبيع العلاقات بين أبوظبي وتل أبيب.

ووفقا لوكالة الأنباء الفرنسية، فإن الحاخام ليفي دوخمان الذي قام بترخيص مطعم "أرماني كاف" قال إنّه "تلقى استفسارات من عشرات المطاعم في الإمارات" للتحول إلى تقديم الأكل "الكوشير".

وأضاف "بسبب الإلمام بقوانين التغذية الدينية بفضل الطعام الحلال في قطاع الطعام والضيافة، فإن هذا يجعل من شرح قوانين الكوشير ومنح شهادة مواءمة أمرا أكثر سهولة في الإمارات".

وبحسب الشريعة اليهودية، ينبغي ذبح الحيوانات بطريقة معينة، ويحظر أكل لحم الخنزير، كما يجب الفصل بين منتجات اللحوم والألبان في الطبخ. كذلك، يمنع تناول الأطعمة البحرية مثل المحار.

وتبدو المهمة صعبة بعض الشيء بسبب الشروط الكثيرة وضرورة استيراد المواد الغذائية الموائمة كاللحوم والأجبان ومشتقات الألبان، لكن العديد من المطاعم في دبي بدأت تجهز لهذه الخطوة.

هذا وكانت مجموعة "طيران الإمارات"، أكبر شركة للنقل الجوي في المنطقة، أعلنت الشهر الماضي نيّتها انتاج وجبات كوشير بعدما كانت تشتريها من جهة خارجية.