بعد ساعات على زفافه... نجل فضل شاكر يدخل المستشفى

وشارك محمد فضل شاكر صورة له عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي من داخل غرفته في المستشفى، وعلق أن سبب وعكته هو تعرضه للحسد.
وكتب محمد شاكر مع صورته: "أكلنا عين والله".
اكلنا عين والله pic.twitter.com/bNEarcoLy1— محمد شاكر (@MohamedChaker) October 14, 2020
وقال في صورة أخرى يظهر فيها وهو مستلقي على السرير: "الحمدالله على كل حال".
#محمد_شاكر.. من حفل زفافه إلى المستشفى! والنجم يصرح: "أكلنا عين"..— زهرة الخليج (@zahrat_khaleej) October 15, 2020
للتفاصيل:https://t.co/fc43MyRFnz#مشاهير#زهرة_الخليج_تلهمنا#زهرة_الخليج_أكتوبر2020@MohamedChaker pic.twitter.com/zI5317Mihh
يشار إلى أن محمد فضل شاكر عقد قرانه على فتاة لبنانية إسمها كاترينا أيمن مراد، واحتفلا الاثنين الماضي بزفافهما في أحد الفنادق في قطر.
واقتصر الحفل على عدد محدود من أقارب العروسين، عملاً بقواعد السلامة في ظل انتشار فيروس "كورونا" المستجد.
وبحسب صحيفة "النهار" اللبنانية، فإن فضل شاكر لم يتمكن من حضور زفاف نجله محمد بسبب وضعه القضائي، ولكنه عوّض غيابه بتقديم أغنية خاصة للعروسين.
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