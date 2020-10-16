سهير رمزي تكشف سر إغمائها في جنازة محمود ياسين... فيديو

تصدرت الفنانة المصرية، سهير رمزي، الترند على محرك البحث "غوغل"، بعد تداول صور ومقاطع مصورة لها وهي تتعرض للإغماء أثناء جنازة الفنان الراحل، محمود ياسين، أمس الخميس.

وكشفت سهير رمزي عن سر إغمائها في الجنازة التي أقيمت في مسجد الشرطة بمدينة السادس من أكتوبر بالقاهرة، لتؤكد أن ذلك يرجع لحزنها الشديد على فراق "زميل العمر" بحسب وصفها.

وقالت في مداخلة هاتفية مع برنامج "التاسعة"، المذاع على القناة الأولى المصرية: "غصب عني، يبدو أن ضغط دمي ارتفع عندما شاهدت نعش محمود ياسين أمامي، لم أستطع التماسك، وهو زميل العمر، ولم أكن قادرة على التنفس وشعرت بالضياع تماما، وآسفة جدا على ما حدث".

وتابعت سهير رمزي: أن محمود ياسين "كان إنسانا بمعنى الكلمة ومنزله كان أهم شيء بالنسبة له وأنه إنسان لا يعوض"، وأكدت أنه كلما كانت تزيد شهرته كان يزداد تواضعا.

يشار إلى أن سهير رمزي شاركت محمود ياسين بطولة أكثر من 15 فيلما سينمائيا، منها "الطائرة المفقودة، المحاكمة، امرأة للحب، عصر الحب، أين المفر".

يذكر أن عزاء محمود ياسين يقام اليوم الجمعة في مدينة الشيخ زايد.

وتوفي الفنان محمود ياسين، في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، عن 79 عاما، وفق ما أعلنه نجله عمرو محمود ياسين، عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك".