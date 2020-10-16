ابنة محمود ياسين تنفي ما قالته ابنة رجاء الجداوي عن والدها... فيديو

نفت الفنانة رانيا محمود ياسين، ابنة الفنان الراحل محمود ياسين، أمس الخميس، ما قالته ابنة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي عن والدها.

وأكدت ياسين أن والدها لم يكن مصابا بمرض ألزهايمر، كما روت ابنة رجاء الجداوي عبر حساب والدتها على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي.

وقالت رانيا محمود ياسين في مداخلة هاتفية مع برنامج "التاسعة"، المذاع على القناة الأولى المصرية، إن والدها لم يكن مصابا بالزهايمر كما يردد البعض، وإنما يتذكر كافة أصدقائه ومحبيه وأفلامه التي لعب بطولتها حتى آخر أيامه.

وتابعت أن والدها "كان لديه ضعف بسيط في الذاكرة نتيجة معاناته من تصلب الشرايين والجلطات، ولكنه لم يكن ألزهايمر، وكان يدرك اسمه عندما ينادى عليه ويتذكر أصدقائه وأفلامه".

وشددت على أن والدها الراحل كان حريصا على ضبط اللغة العربية أثناء حديثه، وكان يغضب عندما يتحدث أحد أمامه بتشكيل لغوي خاطئ.

وكانت أميرة مختار، ابنة رجاء الجداوي كتبت عبر حساب والدتها الراحلة على موقع "إنستغرام" أنها في إحدى المرات دخلت عليها فوجدتها سعيدة للغاية وتبكي لأن محمود ياسين تذكرها وتحدث معها ودعت له بالشفاء من مرض ألزهايمر.

الجدير بالذكر أن محمود ياسين متزوج من الفنانة المصرية شهيرة، وأنجبا الممثل عمرو محمود ياسين والممثلة رانيا محمود ياسين والتي تزوجت الممثل المصري محمد رياض.

وقرر الممثل المصري، في 2018، اعتزال الفن والتمثيل، بسبب ظروفه الصحية. وأعلنت الممثلة، رانيا ياسين، ابنة الممثل الشهير، خبر اعتزال والدها للفن بشكل نهائي، وقالت إنه اكتفى بما قدمه من أعمال سينمائية وتلفزيونية ومسرحية وإذاعية على مدار مشواره الفني.

وتوفي الفنان محمود ياسين، في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، عن عمر ناهز 79 عاما، وفق ما أعلنه نجله عمرو محمود ياسين، عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك"، فيما نعت الفنانة شهيرة زوجها، ونشرت صورة للراحل، وعلقت عليها، قائلة: "رحل حبيب عمري خلاص".