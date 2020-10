ابنة محمود ياسين تنفي ما قالته ابنة رجاء الجداوي عن والدها... فيديو

View this post on Instagram

الله يرحمك يا انكل محمود .....دخلت علي مامي يوم لقيتها سعيده جدا وبتعيط وبتقول لي محمود افتكرني وكلمني ...كانت فرحانه جدا واعدت تدعي له بالشفاء من الزهاير ووصفته بانه مرض قاصي...الله يرحمه رجل محترم ..انا لله وانا اليه راجعون