بالفيديو.. كريستيانو رونالدو يتحدث مع متابعيه باللغة الروسية

تحدث كريستيانو رونالدو لاعب المنتخب البرتغالي ونجم نادي يوفنتوس الإيطالي باللغة الروسية في جزء من البث المباشر الذي أطلقه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام.

وقال رونالدو رداً على طلب من أحد المستخدمين التحدث باللغة الروسية: "كيف حالك... بخير... بالهناء والشفاء".

يذكر أن كريستيانو رونالدو كان قد انفصل عن عارضة الأزياء الروسية إيرينا شايك عام 2015 بعد قصة حب دامت لسنوات.