بعد وصفها لهن بالرجال.. ملكة جمال المغرب تعتذر للمصريات عن إهانتهن بسبب سعد لمجرد

اعتذرت ملكة جمال المغرب، ابتسام مومني، عما بدر منها من إهانة للمصريات، وذلك على خلفية إلغاء حفل مواطنها المطرب، سعد لمجرد، في القاهرة، بسبب قضايا الاغتصاب التي كان متهما بها.

وعبر خاصية "الستوريز" على حسابها على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي، أوضحت مومني لمتابعيها: "مصر بلد شقیقة وعزیزة ھي ونساؤھا وشعبھا على قلوبنا واحترمھا ھي بلاد الثقافة والحضارة.. فأنا قصدت الجزء البسیط الذین ھاجموا المغرب وبناتھا.. وأنا أكید لم أكون أقصد التعمیم لأن التعمیم لغة الجھلاء".

وتابعت: "سعد لمجرد فنان مغربي وعربي وعالمي، ولأن القضیة مجرد تھمة لم یثبت شيء علیه فالذین أخذوا قرار حملة منع داخلو الفن والأمور الشخصیة، وأنا كوني فنانة مغربیة وتقدیرا لفنه وقفت مع الحق لأنھم ھاجموه بدون أي سبب وأكید البعض لا لا أعمم، ھو كونه فنان الصف الأول والمغرب لأنه كلنا بنعرف جمھور سعد في كل الوطن العربى ما شاء الله فلازم یحترموه".

View this post on Instagram في صحراء الامارات 🏜 صورة من ذكرياتي A post shared by Ibtissam Moumni - ابتسام مومني (@ibtissammomniofficiel1) on Sep 22, 2020 at 10:52am PDT

واختتمت حدیثھا قائلة: "أعرف أن ھذا شيء لصالحي، ولكن أنا لم أرد ھذه المخاصمة بین الشعوب في مواقع التواصل الاجتماعي وخصوصا شعبین یحبون بعض، لذلك أنا أوضحت رأیي وموقفي من الموضوع وشكرا".

وكانت ملكة جمال المغرب ابتسام مومني شاركت منشورا دافعت فیه عن سعد لمجرد بعد إلغاء حفله في مصر بسبب الحملة الواسعة التي تعرض لھا من أجل منعه من الغناء بالقاھرة لاتھامھ بقضایا تحرش واغتصاب سابقة.

وكتبت مومني عبر حسابھا على "إنستغرام": "یعني أنتوا مفكرین الفنان سعد لمجرد سینزل الحفل یتحرش ببناتكم وھم مثل الرجال؟".

وأثار تعليق ابتسام مومني الأخير الكثير من الانتقادات، ما دفع العديد من رواد التواصل الاجتماعي المصريين أن يشنوا هجوما عنيفا عليها، واتهموها بالتطاول والإساءة للمصريات.

وتقرر إلغاء حفل مسرح "كايرو شو" الذي كان سيحيه الفنان المغربي سعد لمجرد في القاهرة في منطقة التجمع الخامس بالعاصمة المصرية القاهرة، في ديسمبر/ كانون الأول المقبل، بمناسبة مرور عامين على تأسيس المسرح، بعدما أثار إعلان الحفل حالة من الجدل بين العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، الذين اعتبروا أنه لا يجب إقامة حفل لمتهم في قضايا اغتصاب.

وتعرض لمجرد لحملة وصفت بـ"العنيفة" باعتباره متهما في 3 قضايا اغتصاب في الولايات المتحدة وفرنسا والمغرب، وشارك في الحملة عدد من الفنانات بينهن مايان السيد، وعايدة الكاشف.

ودشن الرافضون لحفل لمجرد هاشتاغ "#سعد_لمجرد_مُغتصب"، و"#مش_عايزين_لمجرد_في_مصر" الذي تصدر مواقع التواصل في مصر خلال الساعات الماضية.